L’ansia degli aretini per le possibili dimissioni del sindaco

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildi Arezzo ha ufficialmente accettato, dopo circa un minuto di intensa meditazione, la candidatura alle elezioni europee per Forza Italia. Una accettazione sofferta visto la sua costante partecipazione alla vita della città. Glicominciano ad interrogarsi cosa potranno fare senza la sua presenza rassicurante, senza la sua partecipazione attiva per sistemare le strade e dare sicurezza alla città. Certo, dopo la dipartita di Amadeus dalla RAI per La9, l’uscita deldi Arezzo per Bruxelles è un ulteriore grosso colpo da sopportare. Interrogati, alcuni cittadini hanno manifestato tutta la loro perplessità in proposito: “ Oh tò, ma un’duera vito finora?”, “ Sempre al girello, mai a palazzo cavèllo”. La più entusiasta sembra la vicesindaca che, in caso di elezione, assapora una gestione da pro-sindaca e che saluta la ...