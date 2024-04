(Di giovedì 18 aprile 2024)Stilo ha accusato un malore a metà tragitto e l’to all’aeroporto di Caselle, ma per lui non c’è stato niente da fare

Pronti a partire? No? Ti manca il giusto zaino da viaggio da poter portare con te anche in aereo senza doverlo caricare nella stiva così da risparmiare sul costo del biglietto. Su Amazon ci sono ... (pantareinews)

Giuseppe Stilo aveva 33 anni. Era partito da Torino per Lamezia Terme con un volo Ryanair per andare a trovare i parenti in Calabria. Con la moglie al quarto mese di gravidanza. Giuseppe è morto ... (open.online)

L'aereo che torna indietro, la moglie incinta e la morte in volo del 33enne Giuseppe Stilo - Giuseppe Stilo ha accusato un malore a metà tragitto e l’aereo è tornato all’aeroporto di Caselle, ma per lui non c’è stato niente da fare ...ilgiornale

Baerbock, 'spero in decisione rapida degli Usa per aiutare Kiev' - La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock spera in un consenso in tempi brevi degli Stati Uniti per sostenere l'Ucraina con difesa aerea e assistenza finanziaria nella guerra contro la Russia ...ansa

Airport Handling, dnata: nella seconda metà 2024 l’avvio delle operazioni a Roma Fiumicino - Airport Handling, la società controllata a maggioranza da dnata, fornitore leader mondiale per servizi aerei e di viaggio, ha recentemente inaugurato ...travelquotidiano