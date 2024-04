Ladri scavano tunnel per rapina e crolla - arrestate 5 persone

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 18 aprile 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per cinque uomini, gravemente indiziati della tentata, avvenuta il giorno 11 agosto 2022, alla filiale Unicredit di Piazza Pio XI e per il reato di crollo e disastro doloso a seguito del crollo di una parte di Via Innocenzo XI, causato da operazioni di scavo che sono gravemente indiziati di aver realizzato per raggiungere, attraverso il sottosuolo, il citato Istituto di Credito. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, è stata avviata, nel mese di giugno 2022, a seguito di alcune indicazioni e informazioni investigative pervenute da altri reparti dell’Arma dei Carabinieri, ubicati in altre ...