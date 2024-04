La volata salvezza Pro Sesto - serve l’impresa Nove punti da recuperare per sperare nei playout

(Di giovedì 18 aprile 2024) La vittoria contro il Lumezzane nell’ultimo turno di campionato ha dato nuova linfa alla Pro, pur non avendo modificato la situazione di classifica. Complice il successo della Pergolettese, sedicesima, le lunghezze dasono rimastee c’è una partita in meno a disposizione per ridurre il distacco e assicurarsi almeno l’accesso ai, garantito ai biancocelesti come penultima solo in caso di arrivo con otto o menodalla potenziale rivale agli spareggi. Ad oggi, quindi, la retrocessione sarebbe immediata, così come per l’Alessandria. Un peccato, soprattutto considerando quello che il tecnico Daniele Angellotti è riuscito a trasferire ai suoi dopo la promozione dalla Primavera alla prima squadra. Il gruppo esprime un calcio molto meno “sparagnino“, più votato ...

