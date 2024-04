La visita di Mattarella e la nuova primavera (anche energetica) di Sofia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’Italia auspica che si creino velocemente le condizioni per l’ingresso della Bulgaria nell’area dell’euro. Questo uno dei passaggi più salienti dellain Bulgaria del Presidente della Repubblica, Sergio, utile occasione sia per rafforzare il filone italo-balcanico sia come spunto per toccare due macro temi strategici come energia e perimetro europeo, che vedono inun soggetto attivo della macro area. Inoltre oggi il Capo dello Stato hato il contingente italiano alla base Nato di Novo Selo in Bulgaria. Bulgaria e Ue L’ingresso della Bulgaria nella moneta unica secondopermetterebbe una maggior facilità di collaborazione, questa la ragione per cui per l’Italia la Bulgaria è “un partner imprescindibile, sul piano bilaterale e come membro dell’Unione europea”. ...