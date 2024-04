La storia di Erminio Diodato - l’imprenditore arrestato per droga e risarcito dopo 5 mesi in carcere da innocente | Ho perso tutto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ha subito l’arresto, poi cinquedie due di domiciliari e infine ha raggiunto l’assoluzione con formula piena. Ma in questo calvario,, di Vergiate nel Varesotto, ha. Finito nell’inchiesta della polizia su un giro di spaccio diera finito in manette con un 43enne albanese che, da subito aveva spiegato come i due chili di cocaina trovati in un deposito in uso all’azienda difossero suoi. A quella confessione però l’autorità giudiziaria non ha creduto procedendo con la custodia cautelare dele chiedendone poi il rinvio a giudizio. Assistito dall’avvocato Daniele Galati,oggi ha ricevuto un risarcimento dallo Stato pari a 60mila euro. ...

