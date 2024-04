La spettacolare eruzione del vulcano Ruang in Indonesia | video

Non si arresta L'eruzione del vulcano sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell' Islanda . Da dicembre la lava continua a fuoriuscire dal cratere, riversandosi verso il villaggio di Grindavik, ... (iltempo)

Roma, 18 aprile 2024 – spettacolare eruzione del monte Ruang in Indonesia . Da ieri è in corso l’attività eruttiva del vulcano che si trova su un'isoletta a nord dell'isola Indonesia na di ... (quotidiano)

Indonesia, eruzione vulcano Ruang: diramata allerta Tsunami - Centinaia di famiglie sono state fatte evacuare mentre il traffico aereo è stato interrotto dopo che un vulcano Ruang nel nord dell'Indonesia ha eruttato più volte Lo scalo internazionale… Leggi ...informazione

Indonesia, allerta per l'eruzione del vulcano Ruang: le spettacolari immagini - (LaPresse) In Indonesia è stato emessa un'allerta tsunami dopo l'eruzione del vulcano Ruang, su un’isola a nord di Sulawesi. Le autorità del Paese hanno ordinato a più di 11.000 persone di lasciare ...video.corriere

Indonesia, massima allerta per l'eruzione del vulcano Ruang: diramato allarme tsunami - Nonostante le immagini spettacolari c'è grande preoccupazione per l'eruzione del vulcano Ruang in Indonesia. Dopo le cinque eruzioni di questi giorni le autorità hanno diramato anche un allerta ...tg.la7