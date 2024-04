La spettacolare eruzione del vulcano indonesiano Ora si teme lo tsunami | GUARDA

(Di giovedì 18 aprile 2024) In Indonesia è stato emessa un'allertadopo l'delRuang, su un'isola a nord di Sulawesi. Le autorità del Paese hanno ordinato a più di 11.000 persone di lasciare l'area. Chiuso l'aeroporto di Manado. Ilha avuto almeno cinque grandi eruzioni nelle ultime 24 ore. Nel 2018, l'delAnak Krakatau ha causato unolungo le coste di Sumatra e Giava dopo che parti della montagna sono cadute nell'oceano, uccidendo 430 persone. Il timore è che possa avvenire lo stesso, con il collasso delle rocce e la conseguente onda anomala.

