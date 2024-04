La serie Huawei Pura 70 è ufficiale in Cina | nuovo design - tanta potenza

Huawei manda in pensione la gamma P e la rinnova: in arrivo la serie Huawei Pura , al debutto con quattro smartphone. L'articolo Addio alla serie Huawei P: in arrivo la serie Huawei Pura , che ... (tuttoandroid)

Huawei Nova 12s, Nova 12 SE e Nova 12i sono disponibili all'acquisto in Italia con offerte di lancio e un intrigante omaggio . L'articolo La serie Huawei Nova 12 arriva in Italia con offerte di ... (tuttoandroid)

Huawei ha recentemente annunciato il lancio imminente della serie Huawei Pura 70 in Cina. A sorpresa, l’azienda cinese ha optato per una rinominazione, passando dalla tanto attesa serie Huawei P70 ... (optimagazine)

Huawei Pura 70 series ufficiale: la P70 series si reinventa così | PREZZI - Ma qualcuno direbbe che una Huawei in grande spolvero, che erode sempre più rapidamente quote di mercato ad Apple, evolvendo il design di una delle sue serie più iconiche in Cina e nel mondo in ...hdblog

Il crollo delle vendite di iPhone potrebbero favorire Huawei - La serie Pura è la continuazione della rinascita di Huawei, iniziata con il lancio della serie Mate 60 nel 2023. Il Mate 60, alimentato da un processore Kirin 9000, ha svolto un ruolo significativo ...it.benzinga

Inversione di tendenza su iPhone 17 Plus: display più piccolo rispetto al modello attuale - Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sta valutando l'idea di ridurre le dimensioni del display del modello Plus, allontanandosi dal formato da 6,7 pollici attualmente condiviso con la variante Pro M ...hwupgrade