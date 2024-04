La ‘Second Life’ a Milano | gli alberi sostenibili di Nicoletta Gatti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Durante laDesign Week 2024 sono in esposizione in Piazza San Fedele i 10per 10 totem d’autore, mostra dell’artista. Il progetto nasce in seguito in seguito al violento temporale che ha colpito la città l’estate scorsa, abbattendo più di 5.000. Il Comune disuccessivamente ha avuto una raccolta fondi destinata a ripristinare le aree verdi pubbliche, durante la quale tramite un concorsoha vinto una parte dei tronchi caduti nel nubifragio. La sua proposta di dare nuova vita ai pezzi di legno ha coinvolto altri dieci designer contemporanei: Alessandra Baldereschi, Elena Salmistraro, Federico Peri, Francesco Meda, Giulio Iacchetti, Marco Piva, Mario Trimarchi,...

BOSTON, April 10, 2024 /PRNewswire/ -- Aris Global , an innovative Life Sciences technology company and creator of Life Sphere®, today announced the details for the Second Life Sciences Generative AI ... (liberoquotidiano)

Second Life: 10 alberi per 10 totem d’autore, mostra a cura di Nicoletta Gatti - Milano Design Week 2024 - Da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2024 è allestita in piazza San Fedele, nel cuore della Milano Design Week 2024, la mostra Second Life: 10 alberi per 10 totem d’autore, nata in seguito al violento ...mentelocale

ESCO Technologies Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call - St. Louis, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) will report its Second quarter financial results after the market close on Thursday, May 9, 2024, followed by a conferenc ...padovanews

BMW X1 xDrive18d xLine Plus del 2020 usata a San Giovanni Teatino - DEK:[7507494] PREZZO VALIDO CON LA FORMULA 'SecondLife SENZA PENSIERI' Second Life è il BRAND dedicato alle migliori vetture usate, km0 e aziendali. Le PROMESSE alla nostra clientela sono 1. PREZZO ...automoto