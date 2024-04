La Scozia sospende i farmaci legati al genere per i minori

(Di giovedì 18 aprile 2024) La sospensione deialper iinIl Servizio sanitario nazionale scozzese ha sospeso le nuove prescrizioni diche bloccano la pubertà e altri trattamenti ormonali per i, basandosi su una revisione dei servizi diper i giovani. Le conclusioni della revisione La revisione condotta dalla Dott.ssa Hilary Cass ha evidenziato prove deboli sui benefici dei trattamenti diper i giovani, portando all’interruzione dei bloccanti della pubertà per i bambini al di fuori degli studi clinici. Le nuove misure inInvengono sospese le prescrizioni di bloccanti della pubertà L'articolo proviene da News Nosh.

