La Roma di De Rossi ha reso Pioli libero per De Laurentiis nel senso che sarà esonerato

(Di giovedì 18 aprile 2024) . Daniele Dee lasono in semifinale di Europa League. I giallohanno schiantato due a uno un deludente Milan che sì ha colpito una traversa e si è divorato un gol ma ha anche giocato oltre un’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Celik e ciononostante non ha cavato un ragno dal buco, a parte un’inutile rete di Gabbia all’87esimo. Complimenti alla(i gol di Mancini e Dybala) e al suo allenatore fresco di rinnovo. Deè andato oltre ogni più rosea aspettativa e i giallosono per il terzo anno consecutivo in una semifinale europea. Laaffronterà in semifinali i neocampioni di Germania di Xabi Alonso. Tanti saluti ache a questo punto dice addio ai rossoneri e tra poche settimane...