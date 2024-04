La Roma conferma De Rossi | leadership - rispetto e coraggio

(Di giovedì 18 aprile 2024) È ufficiale: Daniele Dee l'AScontinueranno a camminare insieme anche oltre la fine di questa stagione. La notizia, annunciata attraverso un comunicato sul sito ufficiale del club giallorosso, arriva in una data non casuale: il giorno della sfida contro il Milan, valevole per i quarti di finale di Europa League, un match che assume un'importanza cruciale per le ambizioni stagionali della.Un incontro proficuo e una decisione unanime"Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De", si legge nella nota, "siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'ASanche al termine di questa stagione e per il pmo futuro". La decisione, presa di comune accordo tra Dee la proprietà americana rappresentata ...

