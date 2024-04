La Roma conferma De Rossi | l’annuncio del rinnovo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 aprile 2024) Manca poco all’attesissimo derby italiano di Europa League trae Milan, che decreterà chi tra le due squadre italiane andrà in semifinale. I giallosono in vantaggio di 1-0 grazie al successo nel match di andata e oggi scenderanno in campo certi che avranno alla loro guida Daniele Dea lungo. La società, infatti, ha annunciato questa mattina ildell’allenatore della, che a metà gennaio ha preso il posto dell’esonerato Mourinho.della“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’ASanche al termine di questa stagione e per il pmo futuro“, informa la proprietà a poche ...