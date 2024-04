La Roma batte 2-1 il Milan e vola in semifinale di Europa League

Roma-Milan, le pagelle. Mancini bomber, Pellegrini ovunque. El Shaarawy: assist e difesa - La Roma batte il Milan 2-1 e vola in semifinale di Europa League. Ecco le pagelle SVILAR 6,5 A vuoto al 15', fortunato quando Loftus-Cheek colpisce la traversa, attento ...ilmessaggero

Ponte del 25 Aprile: dieci mete molto gettonate dagli Italiani - Il ponte del 25 Aprile e del 1° maggio è sicuramente il più interessante del 2024, soprattutto perché consente, con appena tre giorni di ferie, di mettere insieme una settimana intera da dedicare a un ...tgcom24.mediaset

Genoa, il diktat di Gilardino: “Fame ed equilibrio per battere di nuovo una grande Lazio” - Retegui dovrebbe tornare titolare, da capire in che posizione agirà Gudmundsson. Vitinha e Bani ancora out, in difesa spazio a Vogliacco ...genova.repubblica