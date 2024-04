La Nuova Captur ufficializza oggi la sua presenza sul mercato: compatta all’esterno (4,23 metri) spaziosa all’interno, posizione di guida rialzata per un'ottima visibilità della strada (ilgiornale)

La Nuova Renault Captur , che verrà messa in commercio entro la fine di aprile anche se ancora non si conoscono i prezzi ufficiali, mantiene le stesse proporzioni (quasi 4,24 metri di ... (ilfattoquotidiano)

La Renault Captur dice addio al Diesel - In occasione del nuovo modello in arrivo quest'anno, Renault Captur dice addio per sempre alla motorizzazione diesel.tuttotek

Renault Captur TCe 100 CV GPL FAP Intens my 21 del 2022 usata a Monza - Annuncio vendita Renault Captur TCe 100 CV GPL FAP Intens my 21 usata del 2022 a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Renault Captur TCe 90 CV Zen my 20 del 2021 usata a Meda - Annuncio vendita Renault Captur TCe 90 CV Zen my 20 usata del 2021 a Meda, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto