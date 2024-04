La regina di Spagna sta male | ricovero in ospedale

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 18 aprile 2024) Come la famiglia reale inglese, anche quella spagnola deve purtroppo fronteggiare qualche problema di salute. La situazione è degenerata in così poco tempo e a far preoccupare tutti i sudditi è proprio ladi. La famiglia si è espressa anche a fronte di questo improvviso. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Qualche problema di salute per uno dei membri più longevi della corona spagnola. Ad essere ricoverata ininfatti è laemerita di, Sofia, mamma del re Felipe. L’intera corte si è stretta intorno a questa vicenda preoccupandosi anche abbastanza delle sorti dell’ex sovrana consorte. Ecco come sta dopo l’ingresso indi: problemi di salute, foto Ansa – VelvetGossipDopo ...