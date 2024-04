La Rassegna Itaca. Con le nuove poetiche. Jarman e molto altro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un inno alla vita, alla lotta, all’immagine. Fino all’ultimo. Nel 1993. Quando invece Derektrasforma il suo barocchismo low budget, in uno schermo fisso, monocromo: "Blue". La voce fuori campo a condividere i pensieri del regista ormai gravemente malato e quasi cieco, a causa di complicazioni legate all’Aids. Eppure, perfino in quel momento, ci si rende conto che è soltanto una questione di codice estetico. Perché la furia esistenziale, la lucidità politica, la fame (quanta fame di amore, di sesso, di tutto nel suo cinema) rimangono invariate. Un cortocircuito. Diventato ispirazione per "Thinking Blind", performance multimediale di Ivonne Capece con (S)Blocco5, sabato e domenica al Teatro Fontana. Con la neodirettrice di via Boltraffio che apre così ladedicata a...