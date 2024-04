La rabbia ambientalista | Devono andarsene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Grido di allarme dal Comitato per il parco Antonio Cederna - Comitato “La Villa reale è anche mia“: no a nuovo cemento in autodromo e al rinnovo della concessione al Golf club Milano. Sostengono la protesta 13 comitati di quartiere che lo scorso 18 dicembre avevano sottoscritto un documento presentato al Comune e al Consorzio e ribadito ora. I cittadini si dicono allarmati dai grandi movimenti di terra, cemento, asfalto e tagli di alberi per la ristrutturazione dell’autodromo e la proroga della concessione dei quasi 95 ettari in fruizione esclusiva al Golf Club Milano. "Con riferimento ai lavori in autodromo - spiega Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco - non è dato di sapere quasi nulla sui lavori in corso, un primo lotto di un intervento ancor più massiccio e impattante, che ne prevede un secondo di copertura del paddock con l’innalzamento di un piano sopra i ...