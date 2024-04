La Pupa e il Secchione - chi è stato eliminato nella seconda puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mercoledì 17 aprile è approdato in tv l’appuntamento con la nuova edizione de Lae il. É andata in onda su Italia Uno ladel reality show condotto da Enrico Papi e tornato, questa volta, alla formula originaria. Le coppie rimaste in gara e composte da bellissime ragazze e studiosi giovani, si sono messe alla prova sfidandosi. A giudicare le loro performance e dare i loro esperti consigli, sono intervenuti Candida Morvillo, Paola Barale e Aldo Montano. Alla fine della serata èpossibile scoprire quale delle coppie ha dovuto dire definitivamente addio al programma, dopo l’eliminazione avvenutaprima. Lae il, le prove della...