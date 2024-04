La Principessa Amalia brilla al suo primo banchetto di Stato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 aprile 2024) La determinazione di una Regina con la dolcezza di una: lei èD’Olanda, erede al Trono e figlia dell’affascinante Maxima, che al suodiha letteralmente illuminato la scena. La sua prima cena diplomatica ufficiale si è tenuta il 17 aprile per celebrare la visita di Re Felipe e della Regina Letizia di Spagna e, per l’occasione, ha indossato una preziosa tiara di rubini con centrale decorato con inserti a forma di piume di pavone. Per il suo debutto al Palazzo Reale di Amsterdam ha scelto una combinazione di gioielli incredibili che hanno messo in risalto la sua bellissima carnagione e la chioma bionda acconciata naturalmente con uno chignon basso.D’Olanda, mantello blu notte da futura Regina Era la sua prima volta ma ...