La non validità in termini di GDPR del modello binario consent or pay

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Introdurre una pagamento perire all’utente di una piattaforma di scegliere se autorizzare o meno il trattamento dei propri dati (per la profilazione pubblicitaria) è lecito, ma questa soluzione non può essere subordinata a una possibilità di scelta binaria. In sintesi: serve anche (almeno) una terza opzione messa a disposizione degli iscritti. Possiamo sintetizzare così il parere dello European Data Protection Board – EDPB, il Comitato europeo per la Protezione dei Dati – in merito alor pay” introdotto nel novembre scorso su Meta per le piattaforme social Facebook e Instagram. LEGGI ANCHE > Il Garante Privacy europeo boccia ilor Pay” di Meta L’organismo indipendente in seno all’Unione Europea, che ha il compito di valutare la ...