La neve in Toscana ha attaccato | cinque centimetri all’Abetone

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Paesaggi imbiancati sull’Appennino toscano. Lasi deposita sull’Appennino ma non si scioglie. E così c’è un nuovo assaggio di inverno in pieno aprile. Accade al Casone di Profecchia ma anche, dove incredibilmente si deve viaggiare con cautela sulle strade proprio a causa del manto bianco. Il presidente della Regione Eugenio Giani snocciola sui suoi profili social un po’ di dati: :”Circa 10 cm al Casone di Profecchia (Lucca), 5 cm al Passo della Cisa (Massa Carrara),e alla Doganaccia (Pistoia). Al momento non sono segnalate criticità, previste ancora precipitazioni nevose nelle prossime ore”. Paesaggi insomma particolarmente inediti quelli che in queste ore i crinali toscani offrono. E non mancano sui social network i video che raccontano la situazione. Come al Passo delle ...