(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – Sarà inaugurata domenica 21 aprile alle ore 17, presso l’Auditorium del Museo Mine nell’antico Borgo di Castelnuovo d’Avane, . Il titolo dato all’esposizione è tratto dalla frase che conclude il dodicesimo capitolo de “Il Cavaliere Inesistente” di Italo Calvino: imparare ad esserci è un pensiero complesso e bellissimo che l’autore ci lascia. La frase di Calvino è stata appositamente scelta per titolare lapersonale diproprio in virtù del senso che l’autore aveva attribuito alla frase. Andare oltre l’immagine precostituita rappresenta il file rouge dellaci prende per mano e ci lascia entrare nel suo mondo. L’illustrazione è una passione che, nata nel tempo, è stata consapevolmente coltivata dall’artista per arrivare a narrare il ...

difesa impenetrabile, Aradori e Ogden decisivi in attacco , Freeman energia e qualità sotto canestro, oltre a una sapiente regia di Fantinelli e all’apporto della panchina. La Fortitudo ha ... (sport.quotidiano)

Un fenomeno non raro, che ha un’incidenza del 5-6% nella popolazione femminile e che sta aumentando negli anni. Parliamo dell’abortività spontanea ricorrente che riguarda tutte quelle coppie che si ... (iodonna)

Look con pancia scoperta e longuette vedo e non vedo in total black per la conduttrice Rai che ha partecipato all'evento in Stazione Centrale (golssip)

La mostra “Anche ad essere s’impara” a cura di Antonella Jacopozzi - Sarà inaugurata domenica 21 aprile alle ore 17, presso l’Auditorium del Museo Mine nell’antico Borgo di Castelnuovo d’Avane ...lanazione

Hades 2 si mostra al pubblico: quasi 3 ore di gameplay per il roguelike di Supergiant Games - Il grande successo di Hades (2020) ha convinto i ragazzi di Supergiant Games a creare un sequel, Hades 2, in uscita entro il mese di giugno in accesso anticipato su PC (Steam ed Epic Games Store). Il ...it.ign

Chiude mostra degli scandali. "Sto male per l’aggressione" - L'artista Andrea Saltini chiude la mostra Gratia Plena a Carpi dopo aggressione e critiche per blasfemia. La diocesi esprime comprensione ma rammarico per mancanza di dialogo pacifico.ilrestodelcarlino