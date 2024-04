La migliore pizzeria dell’anno in America Latina è a Rio de Janeiro In Brasile la metà dei locali premiati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo, in, è ladell’per il 2024. Questo il risultato secondo 50 Top Pizza, la guida più influente di settore del mondo pizza, annunciato ieri sera all’Istituto Italiano di Cultura di Rio de. Al secondo posto si posiziona QT Pizza Bar, sempre a San Paolo, in; grande soddisfazione per ladi Matheus Ramos, che si aggiudica anche il premio Pizza Maker of the Year 2024 – Ferrarelle Award. Terzo gradino del podio per Ti Amo di Victoria e Carola Santoro a Buenos Aires, in Argentina, che ha conquistato anche il premio speciale Performance of the Year 2024 – Robo Award. Quarta posizione per A Pizza da Mooca a San Paolo, in ...