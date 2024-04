La medicina specialistica incontra la medicina territoriale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lunedì 22 aprile 2024 alle 20 presso la Sala Auditorium del Comune di Sarnico, in via Roma 54 si svolgerà un incontro (a ingresso libero) per presentare ai medici didi base del territorio e, più in generale, a tutta la comunità del Basso Sebino, tre nuovi medici di Habilita Sarnico: il Dr. Giuseppe Locatelli (specialista in Ortopedia e Traumatologia), il Dr. Pietro Arnone (specialista in Pneumologia) e il Dr. Pier Carlo Parigi (specialista in Pneumologia). La conduzione della serata è affidata al Dr. Giovanni Taveggia, direttore sanitario di Habilita Sarnico, e al Dr. Umberto Bonassi, sovrintendente sanitario di Habilita. Il programma prevede tre interventi da parte dei nuovi specialisti: – “OrtopediaFast Track per pazienti con traumatologia minore” (Dr. Locatelli) – “Polisonnografia: presentazione della ...