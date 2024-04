La mamma di Willy | Non odio chi lo ha ucciso - spero riflettano e ammettano le loro colpe

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per la prima volta da quel 6 settembre 2020, Lucia Monteiro Duarte –di– ha concesso un’intervista al quotidiano La Repubblica, per raccontare cosa sia davvero successo quella notte che ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Le parole delladiMonteiro Duarte – Ilcorrieredellacittà.com Secondo la madre del 21enne di Paliano,è statoperché nero, anche se l’aggravante dell’razziale non è stata riconosciuta durante il processo a carico dei fratelli Bianchi, di Mario Pincarelli e di Francesco Belleggia. Le parole delladiMonteiro Duarte Il dolore è ancora tutto lì, è rimasto intatto in quella stanza con le foto dialle pareti e ...