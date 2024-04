La mamma di Willy Monteiro Duarte | Mio figlio non era un eroe Lo hanno ucciso senza motivo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Luciaè la madre diil 6 settembre 2020 a Colleferro dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. In un’intervista a Repubblica spiega oggi che «quella sera mionon ha difeso il suo amico: gli si era avvicinato per sapere come stava perché l’aveva visto litigare». Poi racconta: «Stava tornando a casa con Samuele, si è avvicinato a Federico Zurma e gli ha chiesto: “Tutto bene?”. E lui neanche se ne è accorto. La lite con Belleggia d’altronde era già finita.non è stato uncome tutti lo descrivono. L’unico che ha raccontato bene la dinamica è stato proprio Belleggia». Una morte inutile L’aggressione si è verificata «perché i Bianchi sono arrivati in quel momento e lo ...

