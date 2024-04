La malattia torna ad aggredirla dopo 17 anni | addio ad Alessia - 44enn - impiegata e mamma di una bimba

dopo un lungo periodo lontano dalle scene dovuto alla malattia , Torna il "Capitano" Gigi D'Agostino con un nuovo brano, "Shadows of the night", simbolo di rinascita (ilgiornale)

La malattia torna ad aggredirla dopo 17 anni: addio ad Alessia, 44enne, impiegata e mamma di una bimba - MIRANO - Il Comune di Mirano piange la scomparsa della sua dipendente Alessia Martina, 44 anni. La giovane, deceduta qualche giorno fa, soffriva da anni di una malattia grave. Lascia i genitori, ...ilgazzettino

Il ritorno live di Gigi D'Agostino al Sonic Park Stupinigi - Dopo Sanremo Gigi D'Agostino non si ferma più. Il 14 luglio - unica data in Piemonte- sarà di nuovo finalmente live al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino). Il capitano torna dunque in console ...torino.corriere

IL VIDEO. Malattie rare: come agire per inaugurare una "New Era for Rare" - Roma, 17 apr. (askanews) - In Italia sono circa 2 milioni le persone affette da una malattia rara. Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti per cercare di rispondere sempre meglio al ...ildolomiti