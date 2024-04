La luna di Giove - I - potrebbe essere stata vulcanicamente attiva sin dalla sua nascita

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 18 aprile 2024) Io, ladi: un corpoattivo Ladi, Io, è conosciuta per la sua intensa attività vulcanica, chedurare sinsua. Secondo uno studio pubblicato su Scienza, gli scienziati ipotizzano che Io sia in eruzione da 4,57 miliardi di anni, l'intera sua esistenza. Un vulcanismo persistente nel tempo I vulcani su Io eruttano materiale in quantità che supera di molto l'intero mantello del satellite, con conseguenti riciclaggi nel suo mantello. Gli scienziati hanno utilizzato dati dall'osservatorio radio ALMA in Cile per studiare le concentrazioni di zolfo e cloro nell'atmosfera di Io, rilevando