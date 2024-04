La guerra è connaturata all’uomo | prima lo accetta - prima ne avrà un approccio pragmatico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una fregola guerriera pare attraversare il mondo. Hamas ha compiuto atti terroristi e auspica la distruzione di Israele. Gli Israeliani bombardano e minacciano, gli Iraniani replicano decuplicando le promesse di ritorsioni. Zelensky usa parole di fuoco che fanno il paio con quelle di Medvedev. Tutti promettono distruzione del nemico. Biden apostrofa in malo modo, come dittatore sanguinario, il suo avversario e viene ricambiato con commenti che lo fanno apparire rimbambito. Anche l’Europa per bocca del rappresentante Affari esteri Borrell esprime propositi belligeranti in quanto “occorre sconfiggere l’avversario”. Molti commentatori ritengono che l’uomo sia sostanzialmente tranquillo e che lasia un evento patologico. Una sorta di anomalia catastrofica della storia rispetto alla pacifica consuetudine della vita umana. E se fosse vero il contrario? Se ...