La gara che ha cambiato per sempre il Motomondiale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Immaginate Maradona che arriva al Napoli nel 1984 e vince subito lo scudetto, o Schumacher che nel 1996, al primo tentativo, vince il mondiale con la Ferrari. O Cristiano Ronaldo che vince la Champions al primo anno con la Juve. Non è successo. È invece successo che uno degli sportivi italiani più famosi nel mondo abbia realizzato un’impresa di questo genere nel 2004 quando è salito sulla moto peggiore dele ha vinto il campionato, contro tutto e contro tutti. Valentino Rossi, nel 2004, ha vinto il suo sesto mondiale a 25 anni, un’impresa leggendaria iniziata a marzo, con un successo che, per molti versi, hala storia del, o che comunque era riuscito a dare risposta all’eterno dilemma sotteso a questo sport, risposta che in realtà èvariabile ed è fonte di discussione tra gli ...

Dopo le critiche per gli errori nell'andata con il Barcellona, tutti positivi i voti in pagella per la prima semifinale Champions in carriera - Dopo le critiche per gli errori nell'andata con il Barcellona, tutti positivi i voti in pagella per la prima semifinale Champions in carriera ...gazzetta

F1: Leclerc, 'Sainz sta lavorando meglio di me' - "Carlos sta semplicemente lavorando meglio di me, sta a me lavorare, adesso, soprattutto per migliorare in qualifica che era un mio punto di forza". (ANSA) ...ansa

Ancora alle Final Four un anno dopo: da Sia a Camarda, stavolta si va per vincere - Primavera alla fase finale per il secondo anno di fila, domani (ore 18) la semifinale col Porto. Il tecnico Abate: "Essere di nuovo qui è un risultato non scontato" ...gazzetta