La Futsal Montevarchi ai play off

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – Ottimi risultati per la. La compaginena, che milita nel campionato di calcio a 5 in serie C2 girone C ha chiuso il campionato al quarto posto, accedendo così aioff, un obiettivo importante se consideriamo che la squadra è nata soltanto lo scorso anno. Un percorso importante quello della squadra di Nico Marson, che al secondo anno alla sua guida, ha centrato l’obiettivo-off, facendo così sognare ai tifosi rossoblu una promozione prestigiosissima. La, che quest’anno ha giocato le sue partite casalinghe nel palazzetto di Terranuova, ha avuto un ruolino di marcia invidiabile: 20 vittorie e 3 pareggi in 28 partite giocate, 63 punti totali, a più 13 dalla quinta.

