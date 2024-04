La Fiorentina avanza in Europa | Viktoria Plzen KO solo ai supplementari!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024) Finisce bene per lala sfida di ritorno dei quarti di Conference League. Ilcede, in dieci dai secondi 45?, ai tempi. QUALIFICAZIONE –, valida per il ritorno dei quarti di Conference League, termina sul risultato di 2-0. La squadra di Vincenzo Italiano, dunque, supera il turno e si qualifica per la semifinale della competizione europea. Tutto, però, con non poca fatica, visto che pur avendo numerose possibilità importanti per portarsi avanti e in superiorità numerica dal 67? per l’espulsione di Cadu, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 per tutto il tempo regolamentare.all’inizio del primo tempo supplementare, precisamente al 92? lasblocca il match ...