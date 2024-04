La fibra ottica per monitorare i terremoti in Italia Cos' è e come funziona il progetto Meglio

Roma, 19 aprile 2024 – In Italia i fenomeni sismici sono monitorati grazie a una fitta rete di sensori, gestita e periodicamente aggiornata dall’Ingv. Ora un aiuto nel controllo dei terremoti può arrivare dalla Fibra ottica: il più veloce e affidabile strumento di comunicazione elettronica a oggi in circolazione infatti consente di fare un passo in avanti anche in questo settore, offrendo dati in maniera più rapida e precisa. Sono i risultati ... (quotidiano)