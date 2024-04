La classifica dei brani più ascoltati della settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Parte da questala rubrica dedicata alla musica più ascoltata alla radio, che rimane il mezzo preferito quando si sceglie il sottofondo musicale per le proprie giornate. Radio Incontro Pisa, l'emittente storicanostra città, ci regala i cinquepiù programmati, unaa cura di Luca Demar. 1. Tananai – Veleno Il nuovo singolo è una ballata in pieno stile Tananai. Torna con questo brano a parlare di amore e di come innamorarsi può essere rischioso come assumere del veleno. 2. Rpse Villain feat. Guè – Come un tuono E’ uno deipiù trasmessi dalle radio. Le sonorità latine incontrano la voce di Rose Villain e si uniscono alle “barre” di Guè. Questi tre ingredienti sono ben miscelati per questo brano che ci accompagnerà ...