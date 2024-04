La centralina dell' allarme | diverse tipologie tra le quali scegliere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lad’è il punto fondamentale di tutto il sistema d’antifurto. Il suo compito, infatti, è quello di filtrare tutte le informazioni prese dai vari sensori e dare l’nel caso ci sia un qualcosa di anomalo. È fondamentale, perciò,con grandissima attenzione il sistema in questione perché deve essere compatibile con i vari sensori e soprattutto molto veloce. A far capire quando un sistema d’funziona bene dipende molto dalla. La prima importante divisione che va fatta è quella tra il sistema filare e quello wireless. Il primo caso funziona grazie a vari fili che collegano i sensori alla. Il secondo, invece, utilizza internet per essere in costante collegamento con i vari componenti. Il vantaggio di usare il ...