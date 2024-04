La casa-museo a Roma del dimenticato Mario Praz Collezionare punti di svolta

Leggi tutta la notizia su 900letterario

(Di giovedì 18 aprile 2024) Luchino Visconti vi girò nel 1974 il film Gruppo di famiglia in un interno: un rigoroso professore, Burt Lancaster, che vive in un antico palazzono ricco di arredi preziosi e libri antichi, nel ricordo di sua madre e sua moglie e il giovane dissoluto con manie rivoluzionarie, Helmut Berger, accampato al piano superiore con i suoi immorali amici. Schifano affittò l’appartamento all’ultimo piano dove si consumavano cene, feste e vita sfrenata. È ladel grande e temuto anglistache sembra richiamare il titolo di una sua opera “La carne, la morte e il diavolo” sulla letteraturantica, per la sua ricchezza di vita vissuta per lo studio e per il gusto del dettaglio al suo interno; è il regno di uno dei più grandi studiosi e critici che l’editoria italiana ha ...