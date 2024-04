La biodinamica applicata al vino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo aver spiegato che cos’è lae come viene interpretata in vigna dalle aziende e dai consulenti che la praticano proviamo a verificare se funziona, oltre che sul terreno e in vigna, anche ne bicchiere, sempre con l’aiuto di Adriano Zago, consulente e formatore per Cambium: «Ormai possiamo dire che i vini sono più buoni: si possono misurare, e non intendo vini “strani”. Se prendiamo le classifiche dei Top Hundred, di Robert Parker, James e quant’altro possiamo mettere tanti puntini su aziende agricole biodinamiche premiate. Non è più uno per sbaglio, cominciano a essere il venti/trenta per cento». Però poi spesso queste grandi aziende non lo comunicano. Questo potrebbe essere parte del problema? «Penso di no. Le aziende grandi, hanno tanto da dire, sono aziende per le quali lapuò essere un metodo interno per raggiungere la ...