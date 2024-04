Kvara si allena in gruppo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Proseguono glimenti del Napoli in vista della sfida con l'Empoli in programma sabato pomeriggio al 'Castellani'. Questa mattinatskhelia e Juan Jesus si sonoti regolarmente in, mentre il terzo portiere Contini è stato sottoposto a terapie.sarà quindi titolare nella sfida contro l'Empoli e comporrà il tridente offensivo con Osimhen e Politano.