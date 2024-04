Kit Harington sulla cancellazione dei film su Re Artù | Per me è stata una benedizione

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'attore Kitha rivelato che non gli è dispiaciuto interpretare Renella trilogia deiche avrebbe dovuto essere prodotta da Warner Bros. Kitha rivelato il motivo per cui non è stato particolarmente dispiaciuto dalladella trilogia didedicata alla storia di Re. Il progetto doveva essere diretto da David Dobkin e avrebbe dovuto essere girato durante gli anni in cui l'attore era impegnato nelle riprese della serie Il Trono di Spade. Il commento dell'attore Durante un episodio del podcast The Discourse, Kitha dichiarato senza mezzi termini: "Penso che il fatto non sia mai stato realizzato siauna". L'attore ha quindi condiviso qualche ...

Kit Harington ha rivelato che il progetto dedicato a Jon Snow , uno dei personaggi più amati della serie Il Trono di Spade , non verrà per ora realizzato. Kit Harington ha condiviso un aggiornamento ... (movieplayer)

Kit Harington , che ha interpretato Dane Whitman/Black Knight in Eternals ha recentemente fornito un aggiornamento sul suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe, ma non si tratta di buone ... (cinemaserietv)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Kit Harington , noto per il suo ruolo in “Il Trono di Spade”, ha trovato un nuovo interesse nelle scene d’azione ... (mistermovie)

Game of Thrones, ufficiale: lo spin-off su Jon Snow non si fa - Lo spin-off sequel di Il Trono di Spade su Jon Snow, con protagonista Kit Harington, non è più in fase di sviluppo attivo: ecco perché ...tecnologia.libero

Kit Harington dice che HBO non farà più lo spin-off di “Game of Thrones” su Jon Snow - Lo spin-off di "Game of Thrones" della HBO non sarà più realizzato, secondo l'attore Kit Harington, interprete di Jon Snow.msn