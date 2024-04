Kingdom Come | Deliverance II - l’anteprima – Il ritorno del duro Medioevo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una delle esperienze più particolari degli ultimi anni è sicuramente stato. Il prodotto Warhorse Studios era decisamente ambizioso sebbene la disponibilità e le dimensioni del team non fossero immense. L’idea di base era quella di riproporre un’esperienza da gioco di ruolo molto realistica che facesse immergere il giocatore in unsporco ein cui il giocatore potesse muoversi a piacimento in termini di possibilità. Il gioco non uscì in condizioni perfette e questo fece sì che il percorso di apprezzamento dei fan fu sicuramente più tortuoso e diluito nel tempo. Sei anni dopo ci apprestiamo a veder uscire sul mercato l’atteso seguito che abbiamo avuto modo di vedere spiegato in una breve presentazione. Siamo pronti a raccontarvi cosa abbiamo scoperto nella nostra ...

I ragazzi di Warhorse Studios, sviluppatori di Kingdom Come Deliverance , stanno per darci novità sul loro prossimo progetto: ecco quando Gli sviluppatori di uno dei titoli più amati degli ultimi ... (tuttotek)

Kingdom Come Deliverance 2: l'ambizioso GDR medievale torna per stupire - Il nuovo capitolo dell'epopea targata Warhorse Studios intende regalarci un'altra avventura memorabile, Come quella di sei anni fa. Ci riusciràeveryeye

Kingdom Come Deliverance II: un ritorno inatteso ma graditissimo - Warhorse Studios ci fa tornare nella Boemia medievale con il nuovissimo Kingdom Come Deliverance II: ecco il nostro esclusivo First Look.leganerd

Kingdom Come Deliverance 2 in uscita nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S - L'annuncio ufficiale previsto per questa sera è trapelato in anticipo tramite un leak, che vuole Kingdom Come Deliverance 2 in arrivo quest'anno su PC e console.videogame