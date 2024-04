Kingdom Come Deliverance 2 - un leak anticipa la finestra di lancio del sequel

(Di giovedì 18 aprile 2024) Qualche giorno fa gli sviluppatori di Warhorse Studios hanno preannunciato novità a proposito del loro nuovo videogioco. L’appuntamento per quello che tutti ritengono essere l’annuncio di2 è per questa sera alle 20:00.spesso accade, però, alcunier hannoto i possibili contenuti dell’annuncio. Secondo queste indiscrezioni, riprese anche da Insider Gaming, la novità riguarderebbe proprio ildi, che avrebbe anche unadi uscita indicata entro la fine del 2024. Non parliamo di voci campate per aria. Dietro alla notizia ci sarebbe l’errore di IGN, che avrebbe pubblicato il video di presentazione del videogioco con qualche ...

