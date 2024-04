Kingdom Come | Deliverance 2 annunciato con trailer gameplay - periodo d’uscita ed informazioni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Warhorse Studios haufficialmente2, rivelando ile confermando il titolo è rivolto sia dai fan che dai nuovi giocatori, consentendo in questo modo a tutti gli utenti di gettarsi nell’avventura quando verrà rilasciato nel corso del 2024 su console e PC. Dopo il leak delle scorse ore, il titolo è statonello specifico durante un evento digitale globale pubblicato su YouTube, con lo studio che ha condiviso contestualmente anche unvolto a mettere in evidenze le principali novità che caratterizzano il progetto. Aggiungiamo che in questo evento è possibile ascoltare direttamente gli attori e gli sviluppatori di questa saga medievale e godersi la magica musica del compositore del ...

Kingdom Come Deliverance 2: l'ambizioso GDR medievale torna per stupire - Il nuovo capitolo dell'epopea targata Warhorse Studios intende regalarci un'altra avventura memorabile, Come quella di sei anni fa. Ci riusciràeveryeye

Kingdom Come Deliverance II: un ritorno inatteso ma graditissimo - Warhorse Studios ci fa tornare nella Boemia medievale con il nuovissimo Kingdom Come Deliverance II: ecco il nostro esclusivo First Look.leganerd

Kingdom Come Deliverance 2 in uscita nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S - L'annuncio ufficiale previsto per questa sera è trapelato in anticipo tramite un leak, che vuole Kingdom Come Deliverance 2 in arrivo quest'anno su PC e console.videogame