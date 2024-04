Kim-Napoli - il coreano ritornerebbe volentieri ma ha un obiettivo ben preciso in testa

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Negli ultimi giorni sono insistenti le voci circa un possibile ritorno adi Kim. Il difensore è andato via la scorsa estate per approdare al Bayern, ma la sua esperienza in terra tedesca, per il momento, è sotto le aspettative. Il difensore ha infatti perso il posto da titolare ed attualmente deve accontentarsi quasi L'articolo