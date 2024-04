Kate Middleton e William | all’asta a Parigi un loro souvenir

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il prossimo 29 aprilee il principecelebreranno ilanniversario di matrimonio. La ricorrenza avrà un sapore dolceamaro quest’anno per la coppia. Il 2024, infatti, è da subito iniziato con una serie di problemi di salute per la principessa del Galles. Quest’ultima, dopo un primo intervento chirurgico all’addome, ha ricevuto la diagnosi di cancro. Il principe di Galles, dunque, è diviso tra i doveri reali e quelli verso la propria famiglia. Tuttavia si pensa che la coppia festeggerà in privato il proprio anniversario. Il principesi sono sposati tredici anni fa, unendosi nel 2011 davanti a più di due miliardi di telespettatori e facendo dellenozze il “matrimonio del secolo” secondo la stampa ...