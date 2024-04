(Di giovedì 18 aprile 2024) In casal`estate 2024 sarà sicuramente ricordata come quella dei grandi cambiamenti, la prima in cui Cristiano Giuntoli potrà mettere...

Juventus: Bremer il big con più mercato. La verità fra clausola, strategia e costo a bilancio - In casa Juventus l`estate 2024 sarà sicuramente ricordata come quella dei grandi cambiamenti, la prima in cui Cristiano Giuntoli potrà mettere davvero la propria.calciomercato

Juve, i nomi in caso di addio di Huijsen e Bremer: su tutti Todibo e Calafiori - La società bianconera valuta anche il centrale difensivo del Salisburgo Pavlovic e il giovane della Sampdoria Leoni ...it.blastingnews

Juve, muro per la Champions. La difesa di nuovo... al Max: è l'arma in più per l'Europa - Allegri ha ritrovato il reparto dei tempi d’oro, determinante dietro e anche in zona gol. E per il futuro spunta Pavlovic con Calafiori ...gazzetta