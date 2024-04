Juventus - Allegri boccia il mercato invernale di Giuntoli | la conferma e i dati di Djalò-Alcaraz

Ritrovare un successo in trasferta che manca da quasi tre mesi per avvicinare l`obiettivo Champions League. La Juventus è ospite di un Cagliari ... (calciomercato)

Torino, 18 aprile 2024 - Dopo il pari nel derby della Mole, c'è un'altra trasferta in programma per la Juventus, che scende in campo già domani sera (venerdì 19 aprile) a Cagliari, contro una ... (sport.quotidiano)