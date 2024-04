(Di giovedì 18 aprile 2024) Ritrovare un successo in trasferta che manca da quasi tre mesi per avvicinare l`obiettivoLeague. Laè ospite di un...

Stanno facendo discutere sui social e tra i tifosi della Juventus le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari. Il tecnico livornese, parlando del match in casa ... (sportface)

Torino, 18 aprile 2024 - Dopo il pari nel derby della Mole, c'è un'altra trasferta in programma per la Juventus, che scende in campo già domani sera (venerdì 19 aprile) a Cagliari, contro una ... (sport.quotidiano)

Allegri “Dura a Cagliari, ora la vittoria vale doppio” - TORINO (ITALPRESS) – “Delle otto vittorie conquistate quest’anno, il Cagliari ne ha fatte sei in casa. Dei 31 punti, 23 sono arrivati dai match casalinghi. E’ una delle prime squadre che fa tanti gol ...padovanews

Cobolli Gigli: "Troppa ingratitudine su Allegri, per i miei anni alla Juve mi do un 6+" - L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta su The Lunch Dance a TvPlay: “NON E’ STATA LA JUVE CHE MI ASPETTAVO, I GIOCATORI ...tuttojuve

Juventus, Allegri a Cagliari vuole blindare il posto Champions: quote da '2' contro l’ex Ranieri - Ritrovare un successo in trasferta che manca da quasi tre mesi per avvicinare l`obiettivo Champions League. La Juventus è ospite di un Cagliari in gran forma,.calciomercato