Juve | Szczesny a disposizione - OUT Kean

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Alla vigilia della sfida di Cagliari ha parlato mister Allegri in conferenza stampa Massimiliano Allegri in conferenza stampa. I titoli, come sempre quando si presenta a parlare l'allenatore bianconero, di certo non mancano.è a: è questa la notizia di oggi, il tecnico deciderà domani se far giocare lui o Perin in Sardegna.